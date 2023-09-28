Цены на новостройки рекордно выросли за месяц

При годовом росте в 5,2% цены в некоторых крупных городах поднялись до 4,4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика федеральной компании «Этажи» Александра Иванова.

– При годовом росте в 5,2% она выросла за месяц на 1,1%. Чуть меньшую динамику она демонстрировала в ажиотажный, высокий спрос августа, когда средняя цена «квадрата» в новостройках выросла на 1%. До этого с начала года рост не превышал 0,6%, – сообщил он.

Нынешнее лето и первый осенний месяц действительно бьют рекорды по объемам продаж и покупательскому спросу, подтвердил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. На фоне этого растет и стоимость новостроек: за июль–сентябрь средняя стоимость в столице, например, выросла на 2–2,5%. Это ощутимый рост, подчеркнул он.

По данным первого вице-президента GloraX Александра Андрианова, за август и сентябрь стоимость квадратного метра недвижимости на первичном рынке Санкт-Петербурга выросла на 4,4% – с 255,1 до 266,3 тыс. рублей за «квадрат», в Москве – на 2,9% – с 462,6 до 476 тыс. рублей за 1 кв. м.

– На первичном рынке квартир старой Москвы средняя цена квадратного метра выросла за месяц на 3%, – рассказала генеральный директор «Бон Тон» Валерия Цветкова. – Больше всего в комфорт-классе – на 4,4%, в бизнес-классе – на 2,5%, в премиальном сегменте – на 0,8%.

Ранее эксперты сообщили о том, что на одного жителя крупнейших городов приходится менее 1.5 м2 в новостройках. Год назад аналогичный показатель был на 6% ниже (99 млн кв. м). Строящееся жилье неравномерно распределено по крупнейшим городам. В Новокузнецке на 1 жителя приходится менее 0.1 кв. м в строящихся корпусах, а в Краснодаре более, чем в 60 раз больше.

В лидерах рейтинга оказались города с высокой миграционной привлекательностью и наличием достаточного объема свободной земли для постоянного запуска новых проектов. Столица Кубани несмотря на сохраняющиеся логистические ограничения по-прежнему активно привлекает новых жителей благодаря теплому климату. Тюмень – за счет роста качества городской среды стала местом для переезда не только из нефтедобывающих поселков региона, но и со всей Сибири. Рынок новостроек Владивостока активно развивается за счет дальневосточной ипотеки.