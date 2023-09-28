Мастер-классы для иркутских бизнесменов прошли на площадке Лиги предпринимателей

Лига предпринимателей «Бизнес в теме» вновь состоялась на площадке Сбера в Иркутске 27 сентября. Основным спикером выступила Светлана Иконникова, писатель, главный тренер онлайн-школы Нины Зверевой. Участники погрузились в интерактивную беседу «10 способов задавать правильные вопросы и отвечать на неудобные. Практические техники» и прошли мастер-класс «Искусство говорить». Мероприятие собрало более 200 представителей деловых кругов и ведущих СМИ региона.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сбер заботится о клиентах и помогает им развивать свой бизнес. Мы регулярно приглашаем в Иркутск уникальных экспертов, которые делятся инсайтами и новыми идеями. Сегодня Светлана Иконникова поделилась техниками успешного выступления, рассказала, о том, как публичным людям реагировать на троллинг в социальных сетях без ущерба для собственного имиджа и репутации компании».

Светлана Иконникова:

«В Иркутске прекрасная аудитория: люди открыты и готовы обсуждать вопросы, выходящие за обозначенные темы, и задавать свои. По моему мнению, это хорошее свойство предпринимателя выходить за рамки и идти дальше».

Сергей Николаенко, иркутский предприниматель:

«Пришел на мероприятие, чтобы получить новые знания, которые помогут выстроить правильные коммуникации в социальных сетях для пользы предприятия. Спасибо Сберу за эти мастер-классы. Узнал новые приемы, обязательно применю их в работе и надеюсь, что мои клиенты это оценят».