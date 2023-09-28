Спрос компаний на самозанятых вырос на 26%

Таким образом бизнес оптимизирует налоговую нагрузку, поскольку за работающих на себя не нужно платить страховые взносы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов hh.ru и YouDo.

У российских компаний вырос спрос на самозанятых. Если в 2022 году около 11 тыс. работодателей создали хотя бы одну вакансию на hh.ru с упоминанием этой категории, то в 2023-м таких было уже более 14 тыс., сказано в исследовании hh.ru и YouDo. В целом число вакансий для этой категории увеличилось на 18% по сравнению с 2022-м. По данным hh.ru, самая популярная область, в которой компании ищут эту категорию работников, – транспорт и логистика.

При этом 61% опрошенных самозанятых сообщили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У 23% заработки увеличились незначительно, у 11% остались на прежнем уровне, лишь у 5% снизились.

Согласно исследованию, самое привлекательное для компаний в сотрудничестве с самозанятыми – простота работы (38%), эффективное выполнение задач (26%), легкое оформление (21%) и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат (15%).

«Известия» направили запросы об интересе бизнеса к самозанятым в Минэк и Минтруд, а также в топ-10 крупнейших компаний в сфере транспорта и логистики. В DPD сообщили, что услугами работающих на себя пользуются не первый год.

Ранее аналитики Домклик проанализировали востребованность ипотеки у самозанятых россиян. С момента запуска этой программы в Сбере объем выдач по ней составил 7,6 млрд рублей, причем в мае 2023 года он на 85% превысил показатель мая 2022 года.

Обычно самозанятые берут ипотеку на вторичное жилье: доля таких кредитов в общем количестве выдач превышает 93%. На первичное жильё берётся только 7% таких ипотек.