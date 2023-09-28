Большинство сибиряков по-прежнему предпочитают делать сбережения в наличных

59% сибиряков по-прежнему предпочитают делать свои сбережения в наличных рублях, долларах, евро и альтернативных валютах. 47% предпочитают долгосрочные инвестиции и накопления на срок больше года. У 17% доля доходов от этих инструментов составляет 10-30% от ежемесячных поступлений, а 19% опрошенных впервые начали вкладывать или инвестировать в последние два года. Главная инвестиционная цель респондентов – увеличение «подушки безопасности». Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и ВТБ Мои Инвестиции.

Согласно результатам исследования, 20% получают свыше 10% ежемесячного дохода от накоплений (по вкладам, накопительным счетам, ценным бумагам и альтернативным инвестициям). У 3% респондентов доля таких доходов составляет 30-50% ежемесячных поступлений, у 17% – 10-30%. У 38% опрошенных их доля – до 10%. Об отсутствии доходов от инвестиций заявили 36% участников опроса. Еще 6% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, исследование показало приток новых вкладчиков и инвесторов за последние два года: так, за это время сберегать или инвестировать начал почти каждый пятый респондент (19%). Свою позицию за этот период не изменили 71% респондентов. 38% инвестировали и сберегали деньги раньше, делают это и сейчас. Еще 12%, наоборот, раньше инвестировали и откладывали деньги, а в последние два года перестали.

Опрос показал интерес респондентов к долгосрочным вложениям. Так, откладывать и инвестировать на срок от 1 года готовы 47% респондентов. 27% – на срок 1-3 года, 9% – на 3-5 лет, 6% – на 5-10 лет. К вложениям на срок более 10 лет готовы 5% респондентов. При этом 28% готовы вкладывать на срок до полугода, еще 25% – на срок до года.

«Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления. Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем. Позитивно и то, что более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом», – сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

В структуре сбережений сибиряков инвестиции и накопления занимают все еще меньшую долю, чем наличные деньги (можно было давать более одного варианта ответа).

Так, 49% сберегают свои средства в наличных рублях, еще 9% - в наличных долларах и евро, еще 1% - в других валютах (юани, йены и т.п.). В то время как 38% держат деньги на вкладе или накопительном счете, 12% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 8% - в крупные покупки (автомобили, технику и т.п.), по 6% – в государственные ценные бумаги, золотые слитки, монеты и обезличенные металлические счета и ПИФы, 5% - в недвижимость в России и за границей, по 3% – инвестируют в иностранную валюту и в развитие своего бизнеса.

Отвечая на открытый вопрос о целях инвестирования и накопления денег (можно было давать более одного варианта ответа), 37% респондентов назвали увеличение «подушки безопасности», 27% – повышение доходов и повышение качества жизни в будущем, 26% – увеличение текущих доходов и улучшение качества жизни прямо сейчас. На крупную покупку или ремонт копят деньги 18%, на будущую пенсию – 11%, по 10% - на образование (свое или детей), на недвижимость или первоначальный взнос по ипотеке, либо вообще откладывают деньги просто так, без какой-то конкретной цели. 8% откладывают на средства для будущего своих несовершеннолетних детей, по 6% - на автомобиль или первоначальный взнос по автокредиту, либо на переезд в другой город, страну или на путешествие. Еще 5% - на нужды своих совершеннолетних детей.

Главными стимулами инвестирования и накопления денег (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты считают желание подстраховаться и накопить «подушку безопасности» (46% - самая высокая доля по стране), стремление увеличить доход и повысить качество жизни (39%) и удобство процесса инвестирования (17%). По 14% - желание сохранить свои деньги и снизить влияние инфляции, а также рост цен на товары, по 10% - невозможность заработать нужную сумму на жизнь в ближайшем будущем, рост цен на недвижимость и для формирования внутренней уверенности в себе и повышения самооценки.18% инвестируют без каких-либо дополнительных стимулов.

Среди факторов, удерживающих от инвестиций (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные называли потенциальные риски (45%), по 34% - отсутствие средств для инвестирования и отсутствие гарантий доходности, неопределенность экономической ситуации в стране отметили 33%. 26% говорят о сложности и непонятности для них предлагаемых финансовых продуктов. Об ограниченности российского фондового рынка говорят 10% опрошенных. Ничего не мешает инвестировать 8% опрошенных.

* Опрос проведен банком «Открытие» и брокером ВТБ 7-14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.