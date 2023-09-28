Huawei представит замену сетям Bluetooth и Wi-Fi

Беспроводное соединение малого радиуса получит название NearLink. Об этом сообщил портал Ferra.ru.

«Скорость передачи данных с помощью NearLink превосходит аналогичные показатели Bluetooth в шесть раз, при этом задержка меньше в 30 раз, а энергопотребление ниже на 60%. Радиус действия выше в два раза, в то время как количество возможных сетевых подключений больше примерно в 10 раз», – пишет издание.

NearLink уже внедрили в новый смартфон компании Mate 60. В последующем ее перенесут в операционную систему HarmonyOS.

Ранее в России презентовали «Р-ФОН». Он получит следующие характеристики: диагональ дисплея 6,7 дюйма, оперативная память 8 Гб, встроенная память 128 Гб, основная камера 50 Мп, батарея 5000 мАч, слот по две сим-карты, датчик отпечатка пальца, WiFi, NFC, Bluetooth.

Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год.