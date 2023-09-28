Бизнеследи снесла незаконный цветочный павильон в Иркутске ради заграничного отдыха

Предпринимательница из Иркутска потеряла право выезда за границу России из-за строительства нелегального цветочного магазина на улице Байкальской, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что женщина построила незаконное сооружение на муниципальной земле и торговала букетами. Городские власти подали иск с требованием снести объект – их поддержал суд, однако бизнеследи игнорировала решение.

Чтобы побудить ее убрать постройку, приставы наложили запрет на выезд за границу. Иркутянка, не желавшая лишаться такого права, все-таки убрала нелегальный магазин и заплатила штраф в 5 тысяч рублей.