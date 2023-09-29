Глава иркутских КПК похитила 35 млн рублей вкладчиков

Директора и председателя правления в двух кредитно-потребительских кооперативах признали виновной в преступлении – присвоении 35 млн рублей, направленных вкладчиками, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Известно, что в течение 7 лет иркутянка занималась привлечением денег жителей Приангарья и Республики Бурятия под предлогом использования в обороте на финансовом рынке.

Женщина заключала договоры о передаче в кооперативы сумм от 50 тысяч до 5 млн рублей, которые являлись личными накоплениями людей. Она обещала ежемесячно выплачивать по 10-40% от суммы вклада.

На самом деле никто не зарабатывал, кроме инициаторши преступного бизнеса: она переводила поступающие финансы на счета себе и родственникам, а также гасила этими деньгами кредиты. От действий злоумышленницы пострадали 59 человек.

Суд вынес иркутянке приговор – отправил ее на 3,5 года в колонию общего режима и назначил штраф в 250 тысяч рублей. Кроме того, с нее будет взыскан ущерб в пользу потерпевших.