Две улицы в Иркутске частично закроют до ноября из-за ремонта труб

Участки двух дорог в Иркутске частично закроют на длительные сроки для проезда транспорта: речь об улице Култукской и Космическом проезде, сообщили в мэрии.

С 08:00 10 октября до 20:00 30 ноября закроют нельзя будет проехать по улице Култукской на участке от пересечения с проездом Космическим до перекрестка с Ипподромной.

С 08:00 10 октября до 20:00 15 ноября будет закрыто движение по проезду Космическому – от здания на улице Советской, 111 в сторону Култукской до строения на улице Советской, 109/2.

Кроме того, с 08:00 16 октября до 20:00 10 декабря закроют движение транспорта по проезду Космическому – от объекта на улице Советской, 109в/1 в сторону Култукской до здания на улице Советской, 109/3.

«Ограничения связаны с реконструкцией самотечного канализационного трубопровода от городка ИВАТУ до коллектора на улице Баррикад», – резюмировали в мэрии.