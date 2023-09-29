Иркутянину дадут 10 млн рублей из госбюджета на развитие бизнеса

Иркутский фермер Никита Россов стал победителем конкурса – он получит грант в рамках федеральной программы минсельхоза РФ «Развитие сельского туризма». Проект предпринимателя получил наибольшее количество баллов среди участников, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Мужчина разводит коз нубийской и альпийской пород. Они дают молоко, из которого специалист производит около 30 видов сыра по европейским рецептам.

Грант в 10 млн рублей поможет расширить дело и создать дополнительный источник дохода: деньги будут направлены на создание демонстрационных площадок с козами, куда войдут контактные зоны с животными, помещения для демонстрации процедуры приготовления кормов, дегустационный зал, пространство для детей и торговый павильон.

Средства будут предоставлены в 2024 году.