Все турмаршруты на Байкале вновь стали доступны посетителям

Туристы смогут посетить любой из турмаршрутов на территории Прибайкальского нацпарка в Иркутской области – в настоящее время их работа возобновлена, следует из данных «Заповедного Прибайкалья».

Они не несут угрозы для посетителей. Ранее работа нескольких из них была приостановлена из-за высокого класса пожарной опасности.

Для посещение нацпарка нужно получить соответственное разрешение. Разведение костров вне специально оборудованных мест, выжигание сухой растительности, сжигание мусора в заповеднике запрещены.