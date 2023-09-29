В России зафиксирован рекордный интерес к электрокарам

В августе темпы роста интереса автовладельцев к электромобилям оказались рекордными за весь 2023 год. Покупателей не останавливают ни высокие цены на такие авто, ни недостаточное развитие инфраструктуры. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом Авто.ру совместно с российским производителем зарядных устройств для электрокаров Edison Technologies.

Количество просмотров телефонов в объявлениях о продаже новых электроавтомобилей росло в каждом месяце 2023 года трехзначными темпами в годовом исчислении и в августе было в разы выше, чем в августе прошлого года. Интерес к подержанным автомобилям в августе вырос почти вдвое год к году.

Интерес автовладельцев к электрокарам за январь-август увеличился в три раза год к году на новые авто и вдвое — на подержанные.

Высокая популярность электротранспорта связана с расширившимся ассортиментом. С апреля 2023 года идет стабильный рост предложения на новые электромобили, в том числе благодаря активности китайских производителей.

Наиболее активными темпами спрос на новые электрокары рос в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Челябинской области, Свердловской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Воронежской области, Новосибирской области, Пермском крае и Башкортостане.

На автомобили с пробегом — в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Приморском крае, Краснодарском крае, Амурской, Новосибирской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Татарстане и Нижегородской области.

Ключевая проблема рынка электрокаров — развитие инфраструктуры

Сейчас лишь 10-15% АЗС в стране имеют свободные мощности, необходимые для установки быстрых ЭЗС, и высокая стоимость зарядных станций и их технического присоединения, говорит генеральный директор производителя быстрых зарядных станций для электромобилей Edison Technologies Михаил Крапивной.

Средняя стоимость быстрой ЭЗС на рынке составляет 2 — 3 млн рублей. На каждую АЗС нужно хотя бы 2-3 быстрых ЭЗС — это оптимальное количество, позволяющее избежать очередей.

По данным «Автостата» и 2chargers, в России 3,3 тыс. публичных зарядных станций, из которых 1,3 тыс.— быстрые. Популяризации электротранспорта в России помогает государственное субсидирование АЗС, закупающих и внедряющих инфраструктуру для электрокаров. Ещё одной мерой могло бы стать введение единых стандартов по техническому присоединению.

В Иркутской области инфраструктуру для электромобилей активно развивает Эн+, её сеть зарядных станций насчитывает уже 18 комплексов, на всех из них доступна быстрая зарядка. Интерес к электромобилям в регионе высокий – по оценкам экспертов, насчитывается более 2000 автомобилей на электротяге, а с учетом гибридных – свыше 9000.