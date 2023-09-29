Эксперты фиксируют снижение интереса к поиску и смене работы

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила настроения и ожидания работников на рынке труда в третьем квартале 2023 года. Данные исследования свидетельствуют о дальнейшем замедлении соискательской активности, снижении значимости и интереса к поиску и смене работы на фоне бьющей рекорды низкой безработицы и усиливающегося кадрового дефицита в стране.

Настроения соискателей на рынке труда в целом по России в третьем квартале вышли на позитивный уровень и стали лучше, чем во втором квартале этого года: общий индекс самочувствия вырос на +0,003 пункта (до +0,037 п.). При этом, Сибирский ФО показывает более уверенную и быструю динамику, чем в целом по стране, и в третьем квартале общий индекс самочувствия соискателей достиг здесь +0,06 п., что является максимально-высоким показателем за всю история наблюдений (с 2015 года).

Для замеров уровня настроения соискателей эксперты hh.ru оценивают шесть показателей: индекс успеха трудоустройства в ближайшей перспективе, индекс стабильности на текущем месте работы (угроза увольнения), индекс готовности снизить зарплатные ожидания, индекс сложностей с поиском работы, индекс критичности поиска работы, а также индекс востребованности подработки. На основании этих показателей определяется общий тренд по настроениям соискателей на рынке труда.

Выход настроений работников в текущем квартале в позитивную зону и рост их уверенности в своем положении на рынке труда происходит на фоне снижения их интереса к поиску или смене работы, что подтверждает анализ поисковых запросов по фразам «Вакансии», «Ищу работу», «Найти работу», проведенный агентством «Риалвеб» по просьбе hh.ru. Соискательский спрос на поиск работы в интернете по вышеуказанным ключевым словам снизился в первом полугодии 2023 года на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поисковые запросы о вакансиях и работе наиболее сильно снизились в регионах Центральной России и Северо-Запада – 66% от уровня августа 2021, в регионах Сибири – 68% от уровня двухлетней давности, на Урале, Юге и Поволжье – немногим выше 70%. Единственными регионами, в которых поисковые запросы о работе сохраняются на уровне двухлетней давности, стали Северо-Кавказские – 108%.