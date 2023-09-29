Россияне стали чаще интересоваться туристическими направлениями Сибири

Больше всего туристических направлений с возросшей популярностью находятся в центральной России – к такому выводу пришли аналитики Яндекс Путешествий, когда сравнили данные по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов.
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Лидерами по росту спроса в Центральном федеральном округе стали Орловская, Липецкая и Владимирская области. В ТОП-5 регионов с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей вошли:
- Республика Алтай – рост на 28%
- Кемеровская область – Кузбасс – рост на 26,7%
- Новосибирская область – рост на 22,9%
- Томская область – рост на 18,8%
- Иркутская область – рост на 6,7%
Также наибольшее количество направлений с возросшей популярностью в центральной России и Сибири.
Рейтинг по росту спроса среди всех российских регионов возглавили Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкессия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов.
Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских туристов смещается с больших городов и популярных туристических мест к менее знакомым и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.