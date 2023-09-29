«Если не покупать, то нормальные», – Силуанов о ценах

Цитату главы Министерства финансов России Антона Силуанова на пленарном заседании Московского финансового форума передают «Известия».

«Я в интернете прочитал, мне кажется, правильную мысль по инфляции. Там написано было, что если не покупать, то цены нормальные. И все понятно, правда? Просто речь идет о том, что не надо потребительский спрос разгонять», – сказал он.

Силуанов также добавил, что курс рубля должен быть предсказуемым и подконтрольное ему ведомство работает над тем, чтобы нацвалюта была стабильной.

Напомним, что ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина 26 сентября прочитала лекцию для студентов экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. В ходе лекции госпожа Набиуллина в том числе высказалась против «китайского пути» и заявила, что сегментирование внутреннего и внешнего валютного рынка – это движение назад для России. 25 сентября с таким предложением выступил глава Минэкономики Максим Решетников.

«Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», – заявила председатель ЦБ.