Карта «Почетный пенсионер» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших пенсионных карт

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 рейтинга лучших дебетовых карты «Мир» для пенсионеров в сентябре 2023 года. Рейтинг составлен порталом Bankiros.ru.

В рейтинг вошли карты с бесплатным обслуживанием и оплатой ЖКХ без комиссии. При его составлении эксперты также учитывали стоимость обслуживания, размер кешбэка и процента на остаток, скорость изготовления и другие параметры.

Карта «Почетный пенсионер» Банка Уралсиб с бесплатным выпуском и обслуживанием дает возможность получения до 4,5% годовых на ежемесячный остаток и до 3% кешбэка за покупки. Снимать наличные в банкоматах Уралсиба и партнеров можно также бесплатно.

Более подробно о карте «Почетный пенсионер» и других выгодных карточных продуктах банка можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».