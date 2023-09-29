Дальневосточный банк – в ТОП-25 по приросту займов ИП

По итогам августа 2023 года Дальневосточный банк вошёл в ТОП-35 крупнейших банков России по сумме займов индивидуальных предпринимателей. По версии сервиса Brobank.ru, финансовое учреждение также существенно улучшило свои позиции в рейтинге структур с максимальным приростом портфеля по состоянию на 1 сентября – там Банк и вовсе занял место в ТОП-25.

«Нашими постоянными клиентами являются представители бизнеса, которым важна надёжность и устойчивость Дальневосточного банка, его основательный подход к обязательствам и стремление создавать и поддерживать многолетние деловые отношения со своими партнёрами, обеспечивать им высокий уровень защищённости операций и качественный сервис», - прокомментировала Светлана Кондратюк, начальник управления кредитования юридических лиц кредитного департамента АО «Дальневосточный банк».

Напоминаем, что данный рейтинг построен на основе данных из отчетности финучреждений, которые опубликованы на сайте Банка России. Учтены только те долговые обязательства, которые гасятся своевременно.