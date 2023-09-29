Примсоцбанк предложил онлайн-инструменты для малого и среднего бизнеса

В современном мире малому бизнесу крайне важна скорость всех операций. Чтобы автоматизировать рабочие процессы предприниматели используют цифровые решения. На сегодня существует масса онлайн-инструментов, которые помогают бизнесу функционировать как часы.



— Конечно же, мы следим за всеми тенденциями и предоставляем их нашим клиентам. Одним из таких инструментов является Интернет-банк — система, которая позволяет получать услуги банка через браузер или мобильное приложение. Переводить деньги, оплачивать счета и даже открывать кредитную линию можно дистанционно, — достаточно иметь телефон, планшет или компьютер, — прокомментировал Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Интернет-банкинг для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц позволяет:



● Подать заявку на кредитование бизнеса;

● Просмотреть информацию по действующим кредитным договорам;

● Отслеживать график платежей по действующему кредитному договору;

● Контролировать выдачу транша по действующему кредитному договору;

● Погашать кредиты/транши частично или полностью до срока.



Преимущества интернет-банкинга:

● Доступ к счету можно получить с любого устройства;

● У вас всегда будет под рукой актуальная информация о входящих и исходящих платежах компании, а также об остатке средств на счете;

● Управлять счетами и совершать операции можно практически круглосуточно;

● Вы сокращаете время работы с документами и реже посещаете банк.



Примсоцбанк предлагает своим клиентам различные способы удаленного управления счетами. В зависимости от выбранного варианта дистанционного обслуживания, вы получите доступ к справочной и финансовой информации банка, сможете контролировать расчетный счет, оперативно получать SMS-уведомления о любых операциях по счету и отправлять платежные и иные документы в банк. Узнать подробнее о том, как можно подключить интернет-банк можно в офисах банка на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8-800-350-42-02.