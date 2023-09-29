Клиенты Реалист Банка начали пользоваться поручительством Гарантийного фонда Удмуртии

Клиенты Реалист Банка могут воспользоваться поручительством, если они зарегистрированы на территории республики Удмуртия и состоят в едином реестре субъектов МСП.

По мнению Валерия Андреева, управляющего директора по развитию малого и среднего бизнеса ДО «Ижевск» Реалист Банка, поручительство Гарантийного фонда позволит расширить возможности предпринимателей, привлекающих финансирование в банке.

Сергей Юрин, министр экономики Удмуртии подтвердил, что уже сейчас клиенты МСП Реалист Банка могут воспользоваться поручительством гарантийного фонда при оформлении кредитов и банковских гарантий.

Реалист Банк присутствует в Удмуртском регионе с июня 2023 года, предоставляя своим клиентам широкий спектр услуг для малого и среднего предпринимательства. Среди них: лизинг, сопровождение внешнеэкономической деятельности, кредиты юридическим лицам, расчётно-кассовые операции, факторинг и операции с ценными бумагами.

Подробнее ознакомиться с условиями поручительства Гарантийного фонда можно по ссылке.