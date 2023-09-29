Российский госдолг составил 25 трлн рублей

За полгода он вырос на 10%. Об этом пишут «Известия».

Госдолг за полгода подскочил на 10%, до 25 трлн рублей. В абсолютных цифрах он вырос на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о федеральном бюджете.

Средства идут на снижение дефицита госказны, деньги из которой в этом году активно направляются на поддержку экономики. Уровень госдолга достиг 16,7% ВВП – это безопасный показатель, оценили эксперты. Заимствования растут быстрее на внутреннем рынке.

Из-за высоких ставок стоимость обслуживания ОФЗ в дальнейшем будет давить на бюджет, предупредили аналитики.

Напомним, что иностранцы с декабря начнут получать выплаты по российскому госдолгу с зарубежных счетов НРД. Поручения о переводах отправят в международные депозитарии. Но средства до держателей еврооблигаций могут и не дойти, отмечает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«НРД находится под европейскими санкциями, и, соответственно, поручения, которые он будет подавать, должны будут отклоняться глобальными депозитариями Euroclear и Clearstream. Но в случае получения лицензий вся схема начинает работать. Фишка в том, что иностранные государства заинтересованы в выдаче соответствующих лицензий, поскольку они не будут никаким образом помогать Российской Федерации, а, скорее, наоборот, деньги начнут уходить с баланса НРД».