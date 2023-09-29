ПСБ запустил новую федеральную рекламную кампанию «Банк настоящего»

ПСБ запустил рекламную кампанию «Банк настоящего» с бренд-амбассадором Гариком Харламовым. Новая креативная платформа подчеркивает главную миссию банка – понимание настоящих потребностей клиента и создание по-настоящему нужных людям банковских продуктов.

«В рекламной индустрии часто используются шаблоны - идеальная семья в красивой квартире, предприниматель, героически преодолевающий трудности, безупречные люди, достигающие заоблачных высот. Такие люди, конечно, встречаются в реальной жизни, но гораздо больше других - со слабостями и недостатками, своими интересами, мечтами и представлениями о счастье. В этом разнообразии - больше искреннего, индивидуального и настоящего. Поэтому мы убрали пафос, свойственный рекламе кредитных организаций, и добавили юмор. Таким образом мы показываем, что наши услуги и сервисы – для настоящих людей, а не выдуманных стереотипных образов», – отметила Елена Мелихова, старший вице-президент – директор департамента маркетинга ПСБ.

Рекламные ролики посвящены флагманским продуктам банка – кредиту на любые цели для розничных клиентов и кредиту для предпринимателей на развитие бизнеса.

Идея рекламной кампании демонстрирует настоящую связь между банком и его аудиторией - изучая и учитывая реальные потребности своих клиентов, ПСБ разрабатывает действительно полезные услуги и продукты, внедряет нужные людям и бизнесу технологичные решения и сервисы.