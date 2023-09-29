Топ-менеджеры ПСБ вошли в число лучших управленцев страны по версии рейтинга «TOП-1000 российских менеджеров»

Руководители различных бизнес-направлений ПСБ вошли в число лидеров рейтинга «TOП-1000 российских менеджеров», который составили Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ». Всего в рейтинг в категории «Коммерческие банки» вошли шесть представителей ПСБ, которых профессиональное сообщество оценило как самых эффективных управленцев, внесших существенный вклад в развитие России по итогам года.

Михаил Дорофеев, заместитель председателя, руководитель юридического блока ПСБ, получил самую высокую оценку экспертов и стал абсолютным лидером среди представителей банков в номинации «ТОП-50 директоров по правовым вопросам».

Второе место в «ТОП-25 директоров по цифровой трансформации» заняла Анна Кабанова, старший вице-президент, директор по цифровизации, сопровождению и поддержке корпоративного бизнеса ПСБ. В тройку лучших менеджеров страны в номинациях «ТОП-100 финансовых директоров», «ТОП-50 директоров по информационным технологиям» и «ТОП-50 директоров по корпоративному управлению» вошли Татьяна Наумлинская, главный финансовый директор ПСБ, Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий банка, и Вадим Воронов, руководитель аппарата председателя.

Елена Литвинова, директор департамента персонала ПСБ, продолжает прочно удерживать позиции в пятерке лучших в номинации «ТОП-100 директоров по персоналу».