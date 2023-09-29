РСХБ отмечает рост интереса молодых специалистов к вакансиям в РХК

Интерес к работе в рыбопромышленном комплексе вырос на 80% с начала 2023 года. Самыми популярными профессиями стали обработчик рыбы, рыбовод и рыбак прибрежного лова. О перспективах поддержки начинающих специалистов в РХК рассказала Екатерина Артюгина, управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка на полях VI Международного рыбопромышленного форума.

Современное сельское хозяйство постоянно нуждается в наукоемких технологиях. От молодых специалистов, которые решают связать свою профессиональную жизнь с АПК, теперь требуются не только знания в сфере растениеводства или животноводства, но и умение работать с программным обеспечением и сложным оборудованием. Подобные требования могут быть применимы также и в РХК, в котором быстрыми темпами развивается новая технологическая отрасль – фиштех.

Интерес к данной сфере наблюдается не только со стороны предприятий, но также со стороны молодых квалифицированных специалистов. Согласно данным платформы по образованию и поиску работы в сельском хозяйстве «Я в Агро», с начала 2023 года количество просмотров вакансий в РКХ соискателями выросло на 80%. Наравне с традиционно популярными позициями (обработчик рыбы, рыбовод и рыбак прибрежного лова - суммарно 65% откликов), предприятия ищут: инженера-конструктора орудий промышленного лова рыбы и морепродуктов, ихтиолога, капитана судна. Сейчас лидерами по количеству открытых вакансий являются традиционные рыбные регионы России: Астраханская область, Камчатский край, Мурманская область, Дальний Восток.

Россельхозбанк предлагает не только финансовые услуги для рыбохозяйственного комплекса страны, но и способствую развитию кадрового потенциала отрасли. Только за последний год банк запустил несколько образовательных инициатив для обучающихся разных возрастов. Например, проект «Агроклассы» дает школьникам знания о новых технологиях, применяемых в сфере сельского хозяйства. А сервис «Карьерный навигатор» подсказывает соискателям, какое образование, книги, ресурсы, курсы и стажировки могут помочь им достичь успеха. Более 100 крупнейших российских работодателей уже стали партнёрами сервиса.

В рамках Международного рыбопромышленного форума эксперты платформы «Я в Агро» также представили новый сервис для наращивания кадрового потенциала в РХК – «Золотой кадровый резерв», позволяющий подключить к работе над студенческими научными проектами экспертов из реального бизнеса. Благодаря этому сервису вузы получают доступ к статистике об активности обучающихся, а также смогут определить потенциал кадрового резерва и вовлечь в карьерные проекты гораздо большее количество студентов. В свою очередь будущие молодые специалисты, заполнившие анкету золотого резерва, смогут составить эффективное резюме и подобрать вакансии, стажировки и лекции от лучших преподавателей страны, получить доступ к закрытому сообществу молодых предпринимателей, а также обучающему курсу по запуску своего бизнеса, к грантам и льготным возможностям.