РСХБ спрогнозировал самые популярные направления внутреннего туризма на осень 2023

В преддверии всемирного дня туризма эксперты агрегатора путешествий «Своё За городом» Россельхозбанка определили самые популярные направления внутреннего туризма на осень 2023. Уже сейчас пользователи активно бронируют осенние путешествия в Московской области и Республике Калмыкии, а наибольшую популярность демонстрируют туры в формате экскурсий-дегустаций.

Внутренний туризм в России стремительно набирает обороты и приобретает новые популярные форматы отдыха: например, агро- и гастротуры или этно-путешествия. Россияне не просто посещают разные уголки родной страны, а знакомятся с традициями, обычаями и нравами местных жителей, пробуют блюда национальной кухни и находят покой и умиротворение вдали от мегаполисов. В разгар бархатного сезона 2023 года эксперты Россельхозбанка изучили спрос на бронирование осенних туров на платформе «Своё За городом». Выяснилось, что жители больших городов этой осенью предпочитают более спокойные типы путешествий недалеко от места проживания.

География осенних путешествий складывается в основном из нескольких самых популярных направлений: Московская область (17% всех приобретенных туров на платформе), Республика Калмыкия (9%), Челябинская область (8%), Свердловская область (7%) и Владимирская область (7%).

Самыми популярными являются экскурсии-дегустации, где гости могут не только познакомиться с жизнью на ферме, но и попробовать местную продукцию. Второй по популярности формат путешествия - «День на ферме», который дает возможность за один день познакомиться с производственными процессами на ферме не только в качестве экскурсантов, но и попробовать себя в новой роли - фермеров. Третье место делят различные мастер классы: в частности, по изготовлению сыров, а также прогулки на воздушном шаре в Подмосковье.

«Осень – это не повод грустить и предаваться хандре, а время для новых путешествий. Традиционно в октябре можно наблюдать спад туристической активности, так как фермеры готовятся к зиме и временно сокращают предложения агротуров. Однако с началом ноября и до конца новогодних каникул можно ожидать рекордное количество туристов на фермы за всю историю этого направления. В этом году мы ожидаем увеличения туристического потока на 20% по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено тем, что с ростом популярности внутреннего туризма, количество предложений от фермеров также увеличивается. По сравнению с 2022 годом количество туров на платформе «Своё За городом» выросло в 2 раза, появилось более 50 новых предложений в формате «День на ферме» и более 50 уникальных маршрутов, созданных совместно с фермерами и туроператорами для нашей платформы», - отметила Елена Батурова, директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу «Своё За городом», цель которой – помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения – от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы – с легкостью забронировать и оплатить путешествие. Сейчас на платформе около 2000 предложений от 400 поставщиков туров.