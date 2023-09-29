Председатель Правления РСХБ получил благодарность от Совета Федерации

25 сентября на заседании Совета палаты Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила Председателю Правления Россельхозбанка Борису Листову Благодарность за заслуги в развитии производства сельскохозяйственной продукции и активное участие в проведении социальной и экономической политики Российской Федерации. Награждение было приурочено к открытию 551-й осенней сессии верхней палаты российского парламента.

В своей речи Валентина Ивановна Матвиенко поблагодарила Бориса Листова за успехи в поддержке агросектора, а также за содействие в комплексном развитии сельских территорий.

«Россельхозбанк не только является опорным банком аграрного сектора и обеспечивает кредитование отрасли, но и реализует цифровые и образовательные проекты для фермеров. Среди них «Школа фермера», которая выпустила уже более 4 тыс. специалистов. Все это реально двигает отрасль вперед и укрепляет экономику нашей страны. Рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - отметила Председатель Совфеда.

«Как банку регионов нам приятно получить благодарность от Палаты регионов. Уже много лет мы работаем сообща над развитием аграрного сектора. Совет Федерации обеспечивает надёжную законодательную базу и поддерживает важные общественные инициативы в сфере АПК. А Россельхозбанк предоставляет первоклассные финансовые продукты и цифровые сервисы как агрохолдингам, так и фермерским хозяйствам. Такая кооперация позволяет не только сохранять положительную динамику в сельском хозяйстве, но и добиваться новых результатов», – сказал Председатель Правления РСХБ.

На протяжении долгих лет Россельхозбанк выступает надежным партнером Совета Федерации, в частности Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Одним из реализованных совместных проектов банка и Комитета стала популяризация и продвижение органической продукции. РСХБ также развивает экосистему для фермеров Свое, которая помогает всех этапах производства сельхозпродукции: от закупки семян к посевной до сбора и реализации товара конечному потребителю.

Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации является одним из видов поощрения и относится к ведомственным знакам отличия в труде.