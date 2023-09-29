Состоялся первый выпуск «Школы закупщика» Россельхозбанка

21 и 22 сентября 2023 в Москве состоялась итоговая конференция, завершающая первую волну образовательного проекта Россельхозбанка «Школа закупщика».

Проект стартовал для региональных филиалов РСХБ в июне текущего года. В школу были зачислены все работники закупочных подразделений, успешно прошедшие испытательный срок.

Обучение длиной в 4 месяца было организовано экспертами Департамента закупочной деятельности с привлечением учебного центра АО «ТЭК Торг». Оно включало 6 модулей, 35 вебинаров и 12 промежуточных и итоговых тестов. Для кого-то программа стала систематизацией уже имеющегося багажа знаний, а для кого-то – онлайн-энциклопедией, позволившей изучить процесс закупок от начала и до конца.

«Организация Школы – это свежая идея: воспитать целое объединение закупщиков нашего банка, знающего свою историю, корни, обладающего единой базой знаний и правильными лайфхаками! Работа в команде – одна из основных ценностей нашего банка», – отметила Директор Департамента закупочной деятельности РСХБ Яна Лысова.

За два насыщенных дня последовавшей после обучающего курса конференции 105 выпускников из 65 региональных филиалов приняли участие в пленарных заседаниях, панельных дискуссиях, деловых и командообразующих играх. Работники ведущих закупочных подразделений выступили с докладами по обмену лучшими практиками.

Кроме того, на мероприятии были торжественно вручены именные сертификаты и знаки отличия о прохождении «Школы закупщика» от имени Банка и учебного центра АО «ТЭК-Торг».