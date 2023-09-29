РСХБ: Контакт-центр для бизнеса переходит на круглосуточный режим работы

С 30 сентября 2023 года бизнес-клиенты Россельхозбанка смогут получать поддержку операторов контакт-центра 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Все больше клиентов предпочитают обслуживание в дистанционных каналах банка, что приводит к возрастанию потребности в быстром получении актуальной информации по запросу, поэтому РСХБ переводит работу службы поддержки клиентов-юридических лиц в круглосуточный режим.

С 30 сентября 2023 года контакт-центр для клиентов МСБ и микробизнеса начинает работать 24/7. Это изменение позволит клиентам со всей России получать необходимую информацию в удобное для них время, а банк сможет предоставлять качественный сервис проще и быстрее.

Связаться с оператором контакт-центра РСХБ можно по номеру 8 (800) 100-78-70 или на коротком номере 7787 (для абонентов Билайн, МТС, МегаФон и Теле2), а также на других основных телефонных номерах банка.