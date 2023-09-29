РСХБ назвал факторы, которые помогут сделать рыбу популярной у россиян

Чтобы ввести рыбу в рацион россиян требуется не только увеличение производства, расширение поставок оборудования и сбытовой сети, но и изменение пищевых привычек, а также популяризация потребления рыбы как продукта здорового питания в том числе на государственном уровне. Об этом на полях VI Международного рыбопромышленного форума сообщил Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Рыба – важная составляющая рациона каждого человека, его необходимый элемент. Она содержит большое количество витаминов и минералов, требуемых для эффективной работы организма, в числе которых жирная кислота омега-3, способствующая укреплению иммунитета. Однако в России рыба все еще не является продуктом первого выбора. Эксперты Россельхозбанка исследовали, что нужно, чтобы увеличить ее потребление и пришли к выводу, что необходимо сделать акценты в продвижении «здоровых» продуктов как на уровне общественных организаций, так и на государственном уровне.

Мясо или рыба?

В краткосрочной перспективе динамику спроса определяет цена и доступность. Потребление увеличивается, когда цена продукта снижается относительно других продуктовых групп, и растет количество точек, где он продается. В среднесрочной перспективе наращивать потребление помогают вкус и удобство приготовления. Например, в мясе потребитель все чаще предпочитает охлажденную продукции и полуфабрикаты. В долгосрочной перспективе важно то, с чем ассоциируется продукт, какие его качества транслируют потребителю.

На текущий момент существует небольшой разрыв между рекомендацией Минздрава по потреблению рыбы (28 кг на душу населения) и фактическим потреблением (22 кг). Потребление мяса, напротив, превышает норму (74 кг) и достигает 80 кг. Мясо частично заменяет рыбу, как источник аминокислот, витаминов, но не может заменить ее как источник определенных жирных кислот и отдельных микроэлементов. Поэтому на вопрос «мясо или рыба» правильный ответ – оба продукта.

Меры поддержки

При анализе структуры потребления в РФ можно выделить два основных направления. Первое – избыточное потребление углеводов: хлебобулочных продуктов потребляется 113 кг при норме в 97 кг. Вторая – избыточное потребление растительных жиров. Растительных масел потребляется 14 кг при норме 12 кг и, если добавить, в расчет производственное потребление 25 кг против нормы в 12 кг. На стороне углеводов и растительных масел, как минимум, стоимость. В ряде случаев вкус также оказывается не на стороне рыбы. Потребителю предлагается широкая линейка ультра-переработанных продуктов с привычными и апеллирующими вкусами – кондитерские изделия, готовые завтраки, снэки.

Эксперты РСХБ выделяют две модели продвижения «правильных» продуктов на зрелых рынках. Первая используется там, где декларируется минимально необходимое вмешательство государства. Например, в некоторых странах продвижением заняты отраслевые союзы и образованные участниками отрасли НКО. Вторая модель, под условным названием «континентальная», подразумевает прямое вовлечение государства.

Рыбу – в массы!

Комплексно для поддержки повышения потребления рыбы в России необходимо реализовать следующие меры:

• определение «здорового» продукта и «здорового» питания;

• продвижение целевой структуры потребления и финансирование рекламы отдельных продуктовых групп;

• ограничение рекламы отдельных продуктов;

• регулирование закупок в государственных учреждениях;

• проведение занятий «потребительской грамотности» в образовательных учреждениях;

• регулирование спроса с помощью акцизов, маркировки (высвобождение спроса для потребления здоровых продуктов);

• регулирование спроса с помощью программ продовольственной помощи (выделение средств на покупку определенных видов продуктов).

«Наличие в рационе рыбы – необходимое условие здорового функционирования организма человека, но при этом привычка потребления ее в рационе по различным факторам существует не так массово, как требуется. В мировой практике широко применяется распространение тренда на потребление рыбы и морепродуктов через отраслевые ассоциации, которые транслируют в массы уникальность рыбы как продукта, например, с фокусом на здоровье сердца. В Европе в продвижение рыбы и морепродуктов вовлекается государство на уровне профильных государственных служб, которое реализует различные программы на федеральном и региональном уровнях с фокусом на продвижение локальных морепродуктов. Результатом реализации таких проектов, к примеру, во Франции, одном из наиболее емких рынков мира, стала стабилизация потребления рыбы на уровне 33-34 кг на душу населения. Россия может перенять мировой опыт и уже сейчас активно развивать программы увеличения потребления рыбы на различных уровнях», – заключает Андрей Дальнов.