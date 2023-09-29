Солид Банк: как безопасно рассчитаться наличными за покупку квартиры

Если вы планируете купить или продать недвижимость и произвести расчет наличными, то самый безопасный и правильный способ передачи крупной наличной суммы – аренда банковской ячейки.

– Мы точно уверены, что каждый из участников процесса купли-продаж недвижимости хочет, чтобы сделка прошла на максимально прозрачных и безопасных условиях. В договоре аренды ячейки вы сможете прописать срок и любые условия доступа в ячейку, – поясняют эксперты Солид Банка. – Например, можно добавить условия, что продавец получит доступ к ячейке и сможет забрать наличные только после предоставления каких-либо документов, гарантирующих для вас безопасность сделки (выписка из ЕГРН, справка, подтверждающая, что в квартире никто не зарегистрирован и т.д.).

Кроме того, в банке добавляют, что аренда ячейки также может понадобиться для хранения документов, ценностей и другого ценного имущества. Хранилище с индивидуальными банковскими ячейками отвечает современным требованиям, оборудовано по последнему слову техники и соответствует мировым стандартам.

– Размеры банковских сейфов и сроки аренды можно выбрать в соответствии с собственными потребностями и пожеланиями. Ознакомиться с тарифами на банковские ячейки можно на сайте банка.