Банк «Открытие» стал лидером онлайн-продаж по результатам исследования «Цифровая зрелость розничных банков — 2023»

Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнёрами digital-рынка представили результаты исследования «Цифровая зрелость розничных банков—2023». В нем приводится анализ и рейтинг 60 крупнейших розничных российских банков по трем параметрам: представленность в цифровом пространстве, продвижение и коммуникации за последние 2 года.

Банк «Открытие» стал первым в категории «Онлайн-продажи», а в общем рейтиге занял четвертое место среди 60 банков. Эксперты digital-рынка отметили представленность «Открытия» на маркетплейсах, оптимизацию онлайн-анкет и защищенность платежей и персональных данных клиентов.

По информации пресс-службы банка, сейчас больше половины продаж (51%) всех продуктов кредитной организации приходится на электронные площадки - сайт, приложение и интернет-банк. При этом доля дистанционного оформления за минувший год заметно выросла: для кредитов на 44% — до 69%, а для кредитных карт на 19% — до 45%. В планах банка развивать цифровые каналы: совершенствовать кредитные анкеты, добавлять новые функции и делать каждый шаг оформления кредитных заявок максимально удобным для клиента.