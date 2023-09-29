МТС приглашает иркутских школьников на онлайн-курс по веб-дизайну

МТС запускает бесплатную образовательную программу в сфере информационных технологий на онлайн-платформе «Поколение М». Школьники со всей России смогут в формате воркшопов освоить все этапы создания веб-сайта. Авторы самых ярких проектов будут приглашены в Москву на стажировку в МТС.

Онлайн-курс, разработанный ИТ-командой МТС для образовательной платформы « Поколение М » , рассчитан на учеников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Для школьников, которые уже владеют базовыми навыками веб-дизайнера, предусмотрено более глубокое погружение в продвинутые техники, такие как адаптивный дизайн, интерактивные элементы и создание уникальных пользовательских интерфейсов. Участники будут изучать лучшие практики и тренды, а также получат возможность работать с продвинутыми функциями программ Readymag, Tilda и Figma. Кроме того, они освоят UX-дизайн и инструменты тестирования пользовательского опыта.

Обучение рассчитано на два месяца, за это время ученики пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. По итогам программы участники выполнят практическое задание от МТС: самостоятельно создадут сайт и продемонстрируют полученные навыки. Оценивать работы будет ИТ-команда МТС на предмет функциональности, соответствия запросам пользователей, а также оригинальности и эстетики. Школьники, которые наиболее успешно выполнят задачу, получат приглашение в Москву на стажировку в МТС..

«Важнейшая задача для МТС как лидера в сфере информационных технологий – развитие молодых ИТ-специалистов. Для того, чтобы ребята, заинтересованные digital-направлением, могли узнавать и пробовать свои силы в разных ИТ-профессиях, мы создаем подобные бесплатные онлайн-курсы для школьников на собственной образовательной платформе. Подобные программы очень актуальны для отдаленных населенных пунков области, где не так много возможностей изучать информационные технологии и другие современные направления. К слову, ребята из Приангарья частые призеры и победители различных конкурсов проекта «Поколение М» -- например, в прошлом году 13-летняя иркутянка представила картину сибирской ранетки в Третьяковской галерее, а школьница из Усть-Илимска стала призёром всероссийского фотоконкурса. Ждем победителей среди жители Иркутской области теперь в сфереИТ», - прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.