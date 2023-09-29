Что представит Иркутская область на международной выставке «Россия» на ВДНХ?

Слоган региона на фестивале – «Иркутская область – золотое звено России». Стенд можно увидеть 4 ноября на ВДНХ в Москве. Об этом пишут в пресс-службе правительства Приангарья.

Ее центром станут кольцевидный деревянный портал, который символизирует связь между прошлым и будущим, и масштабная видеостена, на которой будут демонстрировать информацию о научных открытиях, культурных богатствах, технологических достижениях региона. Внутри портала также разместится дополнительный видеоэкран, на котором будут демонстрировать сюжеты на разные темы.

Внимание посетителей стенда Иркутской области привлекут уникальные экспонаты: рядом с порталом установят копию скульптуры заслуженного художника России Даши Намдакова «Хранитель Байкала», которая представляет собой дерево высотой 7,5 метра.

Оригинальная скульптура установлена на острове Ольхон в местности Узуры. Также посетителям представят макет самолета МС-21, который собирают на ведущем авиастроительном предприятии страны – Иркутском авиационном заводе. Кроме того, все желающие смогут примерить нефритовые сапоги, которые специально для экспозиции изготовят камнерезы Иркутска.

В павильоне Иркутской области посетители смогут при помощи VR-технологий погрузиться на дно Байкала, поучаствовать в экскурсиях на промышленные предприятия региона, увидеть, как добывают золото и изготавливают полимеры, посмотреть экспозиции архитектурно-исторического комплекса «Тальцы». Также посетители смогут понаблюдать за байкальскими нерпами при помощи прямой видеотрансляции с Ушканьих островов и других живописных мест озера.

Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 октября и будет работать до 12 апреля 2024 года. В рамках выставки каждый регион отметит свой день, для Иркутской области это будет 17 ноября. На эту дату запланирован ряд мероприятий: панельные сессии с участием представителей власти и бизнеса, выступления творческих коллективов, модный показ по мотивам эпоса народов Сибири, музыкальный батл между струнными квартетами и джазовыми оркестрами Иркутской и Омской областей и многое другое.