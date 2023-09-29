60% иркутян уверены, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у мужчин и женщин равны

Каждый четвертый иркутянин считает, что успехов в бизнесе чаще добиваются мужчины. В женщин-предпринимателей верят в 8 раз реже. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

65% иркутян считают, что шансы добиться успехов в предпринимательстве у женщин и мужчин практически равны. 26% опрошенных уверены, что преимущество на стороне мужчин, 3% верят в бизнес-способности женщин.

Интересно, что гендерные различия в ответах практически отсутствуют: и мужчины, и женщины ответили примерно одинаково.

Среди представителей распространенных профессиональных групп о равных возможностях в предпринимательстве чаще всего говорили пиарщики (82%), снабженцы (78%) и дизайнеры (74%).

О повышенных шансах мужчин добиться успехов в своем деле чаще других говорили представительницы таких сугубо «женских» профессий как офис-менеджеры (46%), экономисты (33%) и операторы кол-центров (30%), а также водители грузовиков (31%), представители стопроцентно мужской профессии.

Мнение о том, что женщинам проще стать успешными в бизнесе, чуть чаще высказывали специалисты по логистике (13%) и продавцы (11%).