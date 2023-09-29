«БРИФ дает возможность узнать о новшествах, лучших практиках и идеях в организации бизнеса», – губернатор Игорь Кобзев

Байкальский риск-форум-2023 пройдет 2-6 октября в Иркутске.

– В этом году на площадках форума мы продолжим обсуждать вопросы устойчивого развития. Эта тема представляет большой интерес, потому что в современном мире нужно стремиться бережно использовать ресурсы, соблюдать баланс между эффективным производством, сохранением экологии и социальной ответственностью. БРИФ дает возможность узнать о новшествах в этом направлении, о лучших практиках и идеях в организации бизнеса. Кроме того, форум выступает площадкой для создания совместных проектов, подписания соглашений, – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что в Иркутске со 2 по 6 октября состоится Байкальский риск-форум-2023. На мероприятии будут работать 18 секций, где выступят 160 спикеров, представляющих крупные компании, научное и экспертное сообщество. За событиями форума будут следить 1700 зарегистрированных участников – это представители бизнеса, государственных органов, эксперты и ученые.

Зарегистрироваться и смотреть трансляцию Международного Байкальского риск-форума можно на официальном сайте.

Кроме того, прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале форума. За новостями БРИФ’23 можно следить в Телеграм.