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Ведущие эксперты Сбера проведут сессию «Управление репутационными рисками» для иркутских бизнесменов

Мероприятие состоится 3 октября на площадке Байкальского банка в рамках VII Байкальского риск-форума. 

На встрече эксперты расскажут, что такое информационное поле, для чего нужен его мониторинг и анализ и какие риски для финансовой репутации подстерегают компании в этом пространстве. 

Участникам сессии подскажут рыночные решения и дадут бесплатные инструменты для работы со СМИ. Кроме того, гости мероприятия в интерактивной игре «Репутационный кризис» проработают возможные варианты проблемных ситуаций в бизнесе и способы эффективного решения критичных вопросов.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

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«Сегодня информационное поле — традиционные СМИ, социальные медиа и сети — влияют на развитие бизнеса. Предпринимателям нужно уметь выстроить партнерские отношения с журналистами и лидерами общественного мнения. Наш банк специально для иркутских бизнесменов   пригласил экспертов-практиков, которые раскроют секреты успешного управления информационным полем. Объяснят, что делать руководителям среднего и крупного бизнеса, чтобы минимизировать репутационные риски и увеличить лояльность клиентов».

Справка: Байкальский риск-форум (BRIF) это уникальная площадка для обмена практическим опытом в области устойчивого развития и управления рисками, взаимодействия представителей государственной власти и бизнеса. В 2023 году проводится в седьмой раз.

Для того, чтобы стать участником сессии «Управление репутационными рисками», нужно зарегистрироваться по QR коду или по ссылке. А также на сайте Байкальского риск-форума.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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