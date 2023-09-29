Ведущие эксперты Сбера проведут сессию «Управление репутационными рисками» для иркутских бизнесменов

Мероприятие состоится 3 октября на площадке Байкальского банка в рамках VII Байкальского риск-форума.

На встрече эксперты расскажут, что такое информационное поле, для чего нужен его мониторинг и анализ и какие риски для финансовой репутации подстерегают компании в этом пространстве.

Участникам сессии подскажут рыночные решения и дадут бесплатные инструменты для работы со СМИ. Кроме того, гости мероприятия в интерактивной игре «Репутационный кризис» проработают возможные варианты проблемных ситуаций в бизнесе и способы эффективного решения критичных вопросов.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Сегодня информационное поле — традиционные СМИ, социальные медиа и сети — влияют на развитие бизнеса. Предпринимателям нужно уметь выстроить партнерские отношения с журналистами и лидерами общественного мнения. Наш банк специально для иркутских бизнесменов пригласил экспертов-практиков, которые раскроют секреты успешного управления информационным полем. Объяснят, что делать руководителям среднего и крупного бизнеса, чтобы минимизировать репутационные риски и увеличить лояльность клиентов».

Справка: Байкальский риск-форум (BRIF) это уникальная площадка для обмена практическим опытом в области устойчивого развития и управления рисками, взаимодействия представителей государственной власти и бизнеса. В 2023 году проводится в седьмой раз.

Для того, чтобы стать участником сессии «Управление репутационными рисками», нужно зарегистрироваться по QR коду или по ссылке. А также на сайте Байкальского риск-форума.