Объявлен тендер на ремонт путепровода на станции Батарейной в Иркутске

В Иркутске к концу мая 2025 года капитально отремонтируют путепровод через железную дорогу на станции Батарейная, сообщает RosTender.info.

В рамках работ устроят линию и столбы освещения, нижний и верхний слой покрытия, отремонтируют тротуары и благоустроят дорогу – установят барьерное и пешеходное ограждение и дорожные знаки, нанесут разметку. Мероприятия начнутся в апреле 2024 года.

Комитет городского обустройства администрации города определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 16 октября, с победителем заключат муниципальный контракт на 374,9 млн рублей.

Ремонт путепровода идет с мая 2022 года и должен был завершиться к июню 2023 года. Однако, согласно материалам СМИ, подрядчик – «СПБ «СоюзСтрой» – сорвал сроки.