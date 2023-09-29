Иркутская область вошла в топ 30 регионов по росту туристической привлекательности

Наибольший прирост путешественников минувшим летом показали Мурманская и Амурская области. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно. Иркутская область вошла в топ 30 регионов по приросту, приняв на 4% больше путешественников, чем годом ранее. Помимо гостей из соседних регионов активнее других в столицу Восточной Сибири наведывались жители Красноярска, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга, выяснили эксперты МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. Второе место занимает Москва, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. В пятерку самых популярных регионов также вошли Дагестан и Татарстан.

При этом лидером роста минувшего летнего сезона стала Мурманская область, которую в летние месяцы посетили на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь в эти месяцы туристов интересовали озера для рыбалки — Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром Восточный, где этим летом состоялось несколько запусков ракет, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект. Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%), здесь россиян особенно привлекают гора Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристы посещали систему Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт парк «Тужи». А в Калининградской области — остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

Иркутяне в этом году стали путешествовать на почти на 5% больше. Наиболее активно ездят по стране жители Иркутской области в возрасте 31-45 лет, на них приходится более половины всех поездок (51%). Еще порядка 25% любителей внутреннего туризма — это россияне группы 50+. В путешествиях по России россияне тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе.