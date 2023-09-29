Как часто россияне делают ремонт?

Неожиданные итоги исследования СберСтрахования и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Как показал опрос, каждый четвёртый россиянин (24%) в последний раз делал ремонт от 2 до 5 лет назад. В промежуток от 5 до 10 лет занимались ремонтом 18%, более 10 лет назад – 22%. Год-два назад работы закончили 13% опрошенных, а для 11% со времени последнего ремонта прошло меньше года. И только 12% участников опроса никогда не ремонтировали своё жильё.

Большинство респондентов (58%) считают, что капитальный ремонт стоит делать раз в 6–10 лет или реже. 10% высказались за вариант «Каждые 4–5 лет», 5% – «Каждые 3 года». 27% уверены, что это необходимо лишь однажды.

А вот косметический ремонт россияне готовы делать чаще. О том, что обновлять внешний вид жилья важно раз в 4–5 лет, сообщили 37% респондентов. 32% процента опрошенных готовы к таким работам раз в 6–10 лет или реже, 19% – каждые 2–3 года, 7% респондентов – каждый год. Один раз – на всю жизнь – косметический ремонт делают 5% участников опроса.

Интересно и общее отношение россиян к ремонту. 30% считают, что ремонт – это всегда одни трудности. 47% он не приносит удовольствия, но и особых проблем не вызывает. А 23% респондентов любят самостоятельно ремонтировать квартиру.