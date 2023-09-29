Четвертый сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартовал в Иркутске

Бесплатный образовательный проект от Иркутской нефтяной компании (ИНК) адресован школьникам 7–11 классов.

Цель проекта — помочь ученикам определиться с будущей профессией и успешно подготовиться к поступлению в вузы. В этом году в Академии планируется обучить более 600 школьников из Иркутска и Иркутского района. Ребят ждут лекции от университетских преподавателей, экскурсии на объекты ИНК, знакомства с сотрудниками компании, квизы и мастер-классы. Мероприятия будут проходить как очно, так и онлайн.

Программа четвертого сезона Академии рассчитана до 16 декабря, а присоединиться к ней можно в любой момент на сайте проекта . Самых активных участников в финале ждут призы от ИНК, а старшеклассники могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в Иркутский государственный университет (ИГУ).

— В этом сезоне мы добавляем новые форматы — подкасты, общение школьников с сотрудниками, признанными лучшими по профессии, а также поездки на наш Иркутский завод полимеров и день с топ-менеджером ИНК для лучших учеников Академии. Будет много других сюрпризов, которые, как мы рассчитываем, понравятся школьникам, — рассказал генеральный директор ИНК Яков Гинзбург.

Основной упор в Академии ИНК делается на точные предметы. В третьем сезоне программа была усилена за счет информатики и английского языка. Специально для четвертого сезона 11 новых лекций подготовили научные сотрудники Иркутского института химии А.Е. Фаворского Сибирского отделения РАН.

В ИНК работает комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Помимо Академии ИНК, доступной на всей территории Иркутской области, для школьников Усть-Кута действуют профильные ИНК-Классы. В вузах действуют корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, оплачиваемые практики на промыслах. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте.