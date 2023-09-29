Во что инвестировать на пенсии?

Для получения пассивного дохода в долгосрочной перспективе стоит формировать свой инвестиционный портфель из наименее чувствительных к изменению рыночной ситуации активов, считает директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. Изначально соотношение акций и облигаций в портфеле может составлять 90:10 с последовательным уменьшением доли высокодоходных активов по мере истечения срока инвестирования.

Опросы россиян свидетельствуют, что лишь каждый пятый молодой человек планирует в старости жить только на пенсию от государства, а по статистике ЦБ более 6 млн россиян не рассчитывают только на госпенсию и активно участвуют в программах НПО.

Чтобы иметь пассивный доход на пенсии, нужно продумать варианты инвестирования заранее, объясняет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Если горизонт вашего инвестирования достаточно большой (15–20 лет), можно приобрести наименее чувствительные к изменению рыночной ситуации активы, например, акции и облигации компаний — лидеров рынка в различных отраслях, входящих в индекс Мосбиржи.

В связи с тем, что бумаги покупаются на длительный срок, нужно помнить о диверсификации портфеля. Поэтому лучше инвестировать в паевой инвестиционный фонд (ПИФ), который будет самостоятельно ребалансировать корзину активов, входящих в индекс. При этом соотношение акций и облигаций в портфеле может составлять 90:10.

Со временем можно последовательно увеличивать долю консервативных инструментов и уменьшать долю высокорисковых.

В частности, по истечении половины срока инвестирования можно увеличить долю облигаций и надежных дивидендных акций и сократить долю активов с высоким риском. Соотношение можно довести до 50:50.

За пару лет до окончания срока инвестирования нужно зафиксировать полученный результат и защитить его от обесценивания, высокая волатильность портфеля становится крайне нежелательна. Поэтому долю консервативных активов (относительно коротких облигаций) следует довести до 90-100%.