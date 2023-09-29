Призыв на военную службу начнется в Иркутской области в октябре

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о призыве на военную службу. Молодые жители региона от 18 до 27 лет пройдут комиссию в период с 1 октября по 31 декабря 2023 года, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кампания является плановой. В указанный период в ВВС России собираются призвать в Приангарье более 2,5 тысячи человек . Срок их службы – один год.

Срочники могут быть отправлены только в соединения и воинские части на территории России, за исключением новых регионов. После 12 месяцев службы они будут уволены в запас и отправлены домой.

Власти напомнили, что с 1 января 2024 года введут изменения – призывать будут мужчин с 18 до 30 лет.