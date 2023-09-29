Правительство РФ внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета: на что направят деньги

Проект бюджета на 2024-2026 годы направлен в Госдуму: при его формировании правительство исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом, рассказали в пресс-службе кабмина.

Один из основных приоритетов – адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми: на выплату единого пособия предусмотрено 4,4 трлн рублей, что позволит обеспечить им более 10 млн граждан. Около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей – на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

Также деньги предусмотрены на горячее питание школьников, социальную газификацию, капремонт и строительство новых общеобразовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников и прочие важные мероприятия.

По данным властей, доходы в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году – 33,5 трлн рублей, в 2026-м – 34,1 трлн рублей. Расходы – 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.