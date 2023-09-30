Историко-краеведческий музей модернизировали в Киренске за 4,2 млн рублей

После модернизации в Киренске открылся историко-краеведческий музей: в нем провели техническое переоснащение. На эти цели из областного и местного бюджетов было направлено 4,2 млн рублей, рассказали в пресс-службе минкультуры.

В зале истории установили интерактивные стол и панели, где посетители смогут увидеть исторические фото, панорамы города с экспонатами, которые не может вместить музей. Также там расположены три аниматронных манекена, они имеют портретное сходство с историческими личностями.

Второй интерактивный стол работает в зале воинской славы. С его помощью посетители узнают о жизни города во время Великой Отечественной войны. Также в экспозиции представлена информация о героях и ветеранах боевых действий.

Всего в залах музея расположено 15 экспозиций. Его общий фонд составляет 21 тысячу единиц хранения, и он постоянно пополняется новыми экспонатами.