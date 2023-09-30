Более 9,5 млн рублей получит Приангарье на очистку русла реки Солзан

Федеральное агентство водных ресурсов выделило Иркутской области свыше 9,5 млн рублей на очистку русла реки Солзан от древесины – работы выполнят до конца этого года, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Необходимость в очистке возникла после летнего наводнения. Скопление мусора осложняет течение реки, что может привести к повторному подтоплению. Предстоит убрать около 1,9 тысячи кубометров древесины.

Ликвидированное дерево будет выделяться в качестве дров для семей участников спецоперации. Те остатки, которые окажутся никому не нужны, пойдут на переработку.