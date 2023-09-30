В Иркутской области подорожало несколько значимых продуктов

Несколько продовольственных товаров первой необходимости подорожало и подешевело в Иркутской области с 19 по 25 сентября. Какие именно, рассказали в службе потребительского рынка и лицензирования региона.

Наибольший рост цен зафиксирован на яйца куриные – на 4,69% – и крупу гречневую – 2,04%. Кроме того, тенденция роста цен на яйца куриные наблюдалась в 79 субъектах Российской Федерации.

Подешевели же значительнее капуста белокочанная – на 4,77%, картофель – на 2,98%, морковь – на 2,15%, лук репчатый – на 1,76%.

В целом из 25 продовольственных товаров первой необходимости в регионе цены снизились на 10 и практически не изменились на 12 товаров.