Команда ВСЖД успешно прошла региональный этап «Кубка по рационализации и производительности»

Областной этап федерального чемпионата «Кубок по рационализации и производительности» состоялся в Иркутске. Участникам нужно было пройти специальный сценарий «Фабрики процессов», который Федеральный центр компетенций (оператор реализации нацпроекта «Производительность труда» в России) разработал совместно с World Skills Russia. Команда Восточно-Сибирской железной дороги успешно справилась со всеми заданиями тренинга.

«10 октября станут известны результаты по всей стране, и Иркутская область узнает, проходят ли наши представители в следующий этап. Но уже понятно, что с задачей регионального этапа команда ВСЖД справилась. И независимо от дальнейшего развития событий, это важный момент, потому что такие мероприятия помогают Региональному центру компетенций, ответственному за реализацию нацпроекта «Производительность труда» в Приангарье, популяризировать методики бережливого производства», – говорит первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Фабрика процессов похожа на деловую игру: это моделируемый производственный процесс, на котором отрабатывается владение механиками бережливого производства. Его особенность в том, что условия моделируются максимально «неправильные», неоптимальные, то есть такие, в которых инструменты бережливого производства в принципе не применяются. На результат влияет время прохождения каждого этапа, объём неиспользованных заготовок, скорость транспортировки.

Усложнённый сценарий Фабрики, подготовленный для регионального этапа Кубка, состоял из 3 этапов. В рамках первого нужно было познакомиться с производственным процессом, измерить фактические результаты своей работы, выявить и зафиксировать потери и проблемы в процессе. На втором этапе стояла задача выработать улучшения, обеспечить их внедрение и проверить на работоспособность. Задача 3 этапа — стабилизировать процесс, обеспечить максимальную прибыль при минимальной себестоимости. Результаты каждого этапа в обязательном порядке фиксировались в инфоцентре. Итог прохождения тренинга командой ВСЖД — прибыль в 1 миллион 245 тысяч рублей.

«Прибыль, как и сам производственный процесс, смоделированы, но ситуации в сценарии этой «Фабрики процессов» абсолютно реалистичны. Их успешное разрешение требует от участников глубоко владения технологиями бережливого производства. Команда ВСЖД именно это и продемонстрировала, несмотря на то что предприятие не является участником нацпроекта «Производительность труда», — рассказал руководитель Регионального центра компетенций Андрей Савченко.

В настоящее время в Иркутской области свыше 50 предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда». Цикл участия занимает не менее полугода: обучение команды, выявление проблем, анализ и формирование плана их устранения с помощью механик бережливого производства. Для предприятий участие в нацпроекте является бесплатным.

Согласно рейтингу участников проекта за 2022 год, который формирует Минэкономразвития РФ, Иркутская область входит в группу лидеров. Основная задача нацпроекта – обеспечить к 2024 году рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год.

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