Выброс хлора произошел на территории гаражей в Ангарске

Очевидцы из Ангарска Иркутской области сообщили в МЧС о задымлении в одном из гаражных кооперативов 251-го квартала. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе ведомства.

При обследовании из гаража достали емкость, которая являлась источником задымления. Собственник гаража, находившийся на месте, объяснил, что в ней находилось быстрорастворимое хлорсодержащее средство, применяющееся для обеззараживания воды бассейнов.

По факту случившегося будет проведена проверка и дана оценка действиям собственника помещений. В случае выявления нарушений материалы направят в правоохранительные органы.

Угрозы для населения и пострадавших нет.