Снижение цен на квартиры в новостройках зафиксировали в Иркутске

Аналитики федерального портала «Мир квартир» выяснили, как изменились цены на новостройки в третьем квартале 2023 года: они исследовали данные в 70 городах России. Подробности сообщаются в результатах на сайте.

По данным организации, средняя цена на квартиры поднялась в 62 городах и опустилась в восьми. Больше всего стоимость выросла в Нижнем Тагиле – на 13,6%, Магнитогорске – 13,5%, Челябинске – 12,2%, Кирове – 12%, Мурманске – 11,2%, Томске – 10,7% и Чебоксарах – 10,6%.

Подешевела недвижимость в Грозном – на 2,3%, Брянске – 1,7%, Волжском – 1,4%, Москве – 0,3%, Севастополе – 0,3%, Самаре – 0,3% и Сочи – 0,1%.

Что касается Иркутска, то цены на квадратный метр в новостройках в третьем квартале выросли на 0,3%, с начала года – увеличились на 8,3% и сейчас составляют в среднем 132,5 тысячи рублей.

Квартиры в столице Приангарья за третий квартал подешевели на 1%, с начали года подорожали на 4,7%. Средняя цена на новое жилье составляет 6,7 млн рублей.