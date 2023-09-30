Центробанк зафиксировал сокращение объемов подозрительных операций в России

Объемы подозрительных операций сократились на 9% в России в первом полугодии 2023 года, следует из данных Центробнка.

Количество же подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж в указанном периоде составило 12 млрд рублей и сократились ко второму полугодию 2022 года почти в два раза, оставаясь на уровне первого полугодия 2022 года.

В качестве основания для вывода денег за рубеж в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации.

Объемы обналичивания средств во всех секторах экономики в первом полугодии 2023 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%.