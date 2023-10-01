Абсолютный рекорд по выдаче ипотеки установлен в России

Крупнейшие российские банки в августе предоставили более 210 тысяч ипотечных займов на сумму порядка 850 млрд рублей ‒ это максимум за всю историю рынка, сообщает аналитический центр ДОМ.РФ.

«Выдача к июлю увеличилась на 26% в количественном выражении и на 31% по сумме. За 8 месяцев 2023 года объем выдачи ипотеки достиг 1,2 млн кредитов на сумму 4,5 трлн рублей, что почти в вдовое превышает аналогичные показатели прошлого года», – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что повышенный спрос на ипотеку в августе стал следствием и ослабления рубля, и ожиданий роста рыночных ставок по ипотеке вслед за ключевой, а также предстоящего повышения первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15 до 20%.

В сентябре также ждут повторения рекордной выдачи, поскольку люди стремятся закрыть сделки на ранее согласованных условиях. А в октябре предполагают замедление.