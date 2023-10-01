Юноша погиб на производстве в Иркутской области

Обвинение в причинении смерти по неосторожности выдвинуто 41-летнему мужчине в Иркутской области. По версии следствия, по его вине погиб коллега на одном из месторождений в Жигаловском районе. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что машинист автокрана на объекте выполнял работы по перемещению демонтированной конструкции.

Во время подъема кран задел металлическую балку, которая упала вниз с высоты на 21-летнего молодого человека и убила его: юноша получил травмы не совместимые с жизнью.

В настоящее время расследование уголовного дело завершено – оно передано в суд для рассмотрения по существу.